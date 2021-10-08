Предки современных ленивцев могли питаться падалью

Современные ленивцы — небольшие травоядные животные, которые отличаются очень медлительным поведением. Однако их сородичи, вымершие тысячи лет назад, были совершенно другими: они могли достигать в высоту нескольких метров, весить до двух тонн — и быть менее разборчивыми в выборе пищи.

Палеонтолог Джулия Техада из французского Университета Монпелье проанализировала химический состав аминокислот, которые сохранились в шерсти двух гигантских ленивцев, найденных археологами в Южной и Северной Америке, и сравнила их с результатами современных травоядных, всеядных и плотоядных животных.

Исследования показали, что древние ленивцы не только с удовольствием поедали растительную пищу. Гиганты не брезговали мясом, предположительно, уже мертвых животных, так как и в те времена ленивцы не были приспособлены к охоте.