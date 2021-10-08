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«Известия»: падение цен на газ может смениться новой волной роста

  /   Обновлено: 08 октября 2021 09:45
Экономика
«Известия»: падение цен на газ может смениться новой волной роста
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 октября. Котировки газовых фьючерсов в ходе торгов 7 октября упали более чем в два раза — ниже тысячи долларов за тысячу кубометров. «Известия» опросили аналитиков по дальнейшей динамике рынка, и те допустили, что нехватка сырья и интервенции в экономику могут вновь привести к подорожанию.

Так, руководитель центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Вячеслав Мищенко считает, что нынешняя паника является рукотворной. По его словам, в этом виновата созданная европейцами система.

«Шел планомерный процесс разрушения тех основ, которые были созданы за предыдущие несколько десятков лет, — это система долгосрочных контрактов, которая была основана на нефтеиндексных формулах по поставкам газа в первую очередь из России», — цитируют его «Известия».

В ЕС думали, что газа много, но почти весь его объем ушел в Азию. Все забыли о банальном экономическом планировании, ведь на спотовом рынке торгуется до 50% от всех поставок, пояснил Мищенко и не исключил новых ценовых рекордов.

Экономист Алексей Коренев уверен, что рано или поздно европейцы все равно придут к «Газпрому» на поклон. Тогда можно будет заключать контракты на выгодных для российской стороны условиях, цитирует его INFOX.

Риторика политиков ЕС о «Северном потоке — 2» как об «оружии России» является попыткой спекуляции. Такое мнение ранее озвучил политолог Дмитрий Журавлев.

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газ европа цены на газ рынок газа
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