Как получить медицинскую помощь бесплатно, не имея документов и прописки

Волонтеры благотворительных организаций совместно с медиками начали проводить вакцинацию от гриппа среди бездомных людей в Петербурге, сообщают представители проектов организации «Благотворительная больница». Кроме того, волонтеры начинают подготовку к жестоким холодам, которые в этом сезоне обещают России синоптики.

Где и когда можно получить вакцину от гриппа или COVID-19, не имея никаких документов? Сколько всего в Петербурге бездомных, как меняется их численность? Попадают ли в их число оставшиеся без работы мигранты? Какие болезни преследуют бездомных, сколько из них пострадало от COVID-19? Как государство решает их проблему?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответит Сергей Иевков, петербургский анестезиолог-реаниматолог, основатель и руководитель «Благотворительной больницы», где оказывают медицинскую помощь бездомным.

Брифинг состоится в пятницу, 8 октября, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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