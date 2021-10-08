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Как получить медицинскую помощь бесплатно, не имея документов и прописки
Общество
Как получить медицинскую помощь бесплатно, не имея документов и прописки
Невские Новости  / 

Волонтеры благотворительных организаций совместно с медиками начали проводить вакцинацию от гриппа среди бездомных людей в Петербурге, сообщают представители проектов организации «Благотворительная больница». Кроме того, волонтеры начинают подготовку к жестоким холодам, которые в этом сезоне обещают России синоптики.

Где и когда можно получить вакцину от гриппа или COVID-19, не имея никаких документов? Сколько всего в Петербурге бездомных, как меняется их численность? Попадают ли в их число оставшиеся без работы мигранты? Какие болезни преследуют бездомных, сколько из них пострадало от COVID-19? Как государство решает их проблему?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответит Сергей Иевков, петербургский анестезиолог-реаниматолог, основатель и руководитель «Благотворительной больницы», где оказывают медицинскую помощь бездомным.

Брифинг состоится в пятницу, 8 октября, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94.

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55.

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