Новый сезон шоу «Голоc» стартует на Первом канале

Москва, 8 октября. Поклонники шоу «Голоc» смогут насладиться новыми выпусками любимой передачи, которая возвращается в эфир с десятым сезоном. Создатели программы собрали золотой состав жюри для оценки конкурсантов.

Юбилейный сезон «Голоcа», стартующий 8 октября, обещает стать особенным. На этот раз оценивать вокальные данные участников будут Леонид Агутин, Александр Градский, Дима Билан и Пелагея. Шоу снимут в новых декорациях — конкурсанты будут блистать талантами на круглой сцене, а кресла судей приобретут нестандартную форму.

Среди участников нового сезона есть не только профессиональные исполнители, но и люди других профессий, например, врачи, юристы и преподаватели. Ведущим шоу по-прежнему останется Дмитрий Нагиев. Новые выпуски «Голоcа» будут выходить на Первом канале по пятницам в 21:30.

У популярного шоу есть несколько форматов, например, детский вариант и версия для участников в возрасте «Голоc 60+». Наставница проекта эстрадная певица Лайма Вайкуле жаловалась, что Нагиев оскорбительно относится к пожилым конкурсантам.