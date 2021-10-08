«Юнармия» и служба в вооруженных силах как социальный лифт

Всероссийская военно-спортивная игра «Победа» вернулась после годичной паузы, связанной с пандемий коронавируса. Финал престижных соревнований прошел в парке «Патриот» и на военном полигоне Алабино в Московской области. Игра была организована «Юнармией» совместно с Минобороны, министерством просвещения и Российским движением школьников. Одновременно «Юнармия» и РДШ объявили кастинг на второй сезон реалити-шоу «Защитники».
Насколько успешно развивается движение «Юнармия»?
Нужно ли воспитывать детей в военно-патриотическом духе или пора уходить в западные тренды тотального пацифизма и безмятежного гуманизма?
Как сочетаются критика школьников за жестокие компьютерные игры и одновременный призыв к ним играть в «Зарницу»?
Как сейчас проходит призыв молодежи на службу, насколько меньше стало уклонистов и почему?
Может ли служба в армии стать социальным лифтом?
На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответит начальник штаба отделения «Юнармии» в Санкт-Петербурге Игорь Коровин.
Брифинг Игоря Коровина состоится в пятницу, 8 октября, в 13:00.
Напомним, детско-юношеское движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе министра обороны Сергея Шойгу. Среди целей организации значатся приумножение патриотических традиций, воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, а также укрепление здоровья путем физической подготовки и изучение истории. Вступить в движение могут ребята с 8 до 18 лет.
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