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В Ираке завершены раскопки массового захоронения жертв террористов
Весь мир
В Ираке завершены раскопки массового захоронения жертв террористов
unitad.un.org  /  UNITAD

Багдад, 8 октября. Власти Ирака при поддержке специалистов UNITAD — Следственной группы ООН по содействию привлечения к ответственности за преступления, совершенные «Исламским государством1 Ирака и Леванта» (ИГ1, ИГИЛ1 — запрещено в РФ) — завершили раскопки массового захоронения в районе Бир-Мантика аль-Халват провинции Анбар, который был освобожден от радикальных исламистов в 2014 году.

В операции наряду с представителями UNITAD принимали участие эксперты из различных иракских организаций: Национального координационного комитета и управлений по массовым захоронениям, разминированию и медико-правовым вопросам при Министерстве здравоохранения и окружающей среды Ирака.

Совместными усилиями им удалось собрать останки погибших и взять ДНК в строгом соответствии с международными стандартами. Исследовательская группа обнаружила множество доказательств совершения боевиками ИГИЛ преступлений против человечества. Как сообщается, все улики были задокументированы и в дальнейшем поступят в судебные органы для поиска и привлечения к ответственности виновных и выплаты компенсаций семьям погибших.

«Сочетание практического опыта и применение инновационных средств, таких как трехмерное лазерное сканирование, наличие обширных знаний о незаконной деятельности радикальных исламистов в Ираке, особенностях их информационно-пропагандистской работы и о местах массовых захоронений, а также взаимодействие с местными общинами способствует формированию основанной на фактах картины о совершенных боевиками преступлениях и помогает следствию устанавливать личности жертв», — заявила руководитель Отдела судебной антропологии и археологии UNITAD Кэролайн Баркер.

Это еще одно место эксгумации останков жертв террористов, которое было тщательно изучено в рамках Совместной стратегии расследования массовых захоронений, принятой иракскими властями и ООН в сентябре 2020 года.

В Ираке завершены раскопки массового захоронения жертв террористов
unitad.un.org  / UNITAD

Одновременно с раскопками правительство страны провело в данном районе кампанию по регистрации семей, члены которых считались пропавшими без вести. Все они были опрошены для получения подробной информации о потенциальных жертвах боевиков, а в прошлом месяце были приглашены в Управление здравоохранения провинции Анбар для сдачи ДНК. В дальнейшем это позволит идентифицировать останки, и вернуть их родственникам для надлежащего захоронения в соответствии с традициями и верованиями.

В июне текущего года аналогичные раскопки завершились в районе деревни Бадуш провинции Найнава. Здесь в 2014 году боевики «Исламского государства» освободили из местной тюрьмы всех заключенных-суннитов, а 583 шиитов экстремисты отвезли в ближайший овраг и расстреляли. Захоронение было обнаружено в 2017 году, когда этот район перешел под контроль национальной армии. В процессе извлечения останков правительство также провело мероприятия по сбору ДНК потенциальных родственников погибших, что позволило вернуть останки их семьям.

Террористы «Исламского государства» причастны к множеству преступлений против человечности. В целях устрашения иракского населения они совершали массовые казни, жертвами которых зачастую становились представители шиитских и езидских общин, а также родственники военных и государственных служащих.

Согласно данным ООН, в Ираке насчитывается не менее 200 подобных захоронений, в которых содержатся останки тысяч человек, включая женщин и детей. Только в братской могиле в районе Хасфа провинции Мосул, предположительно, погребены более 4000 тел, в основном казненных или убитых в бою солдат. По свидетельствам очевидцев, за один день боевики расстреляли здесь около 2000 военнослужащих и полицейских.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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