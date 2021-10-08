Российские военные в Абхазии отразили атаку «вражеских» беспилотников на фоне учений НАТО

Сухум, 8 октября. Подразделения 7-й российской военной базы в Абхазии «уничтожили» беспилотники условного противника в ходе учений. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Маневры проходят на фоне активизации военных учений стран НАТО с участием Украины и Грузии. Основные мероприятия итоговой проверки войск проводятся в 14 субъектах РФ, а также на базах Южного военного округа в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

В ходе маневров специалисты подразделений противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы зафиксировали в небе ударные и разведывательные беспилотники условного противника, после чего выполнили огневое поражение целей. Данный этап учений проходил на полигоне Цабал в горах Абхазии.

Ранее стало известно, что российские военные впервые применили роботов «Уран-9» и «Нерехта» на учениях «Запад-2021». Роботы вели прицельный огонь по скоплениям живой силы и бронетехники условного противника. При этом «Уран-9» и «Нерехта» находились в боевых порядках общевойсковых подразделений.