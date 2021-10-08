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Поражение легких госпитализированной с коронавирусом Ларисы Гузеевой достигло 60%

  /   Обновлено: 08 октября 2021 09:28
Общество
Поражение легких госпитализированной с коронавирусом Ларисы Гузеевой достигло 60%
Pr Scr youtube.com

Москва, 8 октября. Состояние ведущей шоу «Давай поженимся!» и актрисы Ларисы Гузеевой, которая находится в больнице с коронавирусом, ухудшилось. Врачи выявили у знаменитости не менее 60% поражения легких.

Звезда фильма «Жестокий романс» попала в больницу в Коммунарке в конце сентября. На 1 октября у нее было поражено только 7% легких. Согласно актуальным результатам КТ, этот показатель вырос до 60–65%, пишут СМИ.

Медики говорят об отрицательной динамике в состоянии Гузеевой. Пока актрисе прописали дыхательную гимнастику. Телеведущая находится под наблюдением и контролем лабораторных показателей. Знаменитость начнут лечить кислородом, если сатурация опустится ниже 95.

Врачи уже используют новейший препарат для лечения тяжелобольной Гузеевой. Это лекарство применяют, чтобы остановить поражение легких. По данным СМИ, одна ампула такого препарата стоит 50 тысяч рублей. Средство доступно по полису ОМС, но его назначают только пациентам в тяжелом состоянии.

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актриса гузеева давай поженимся
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