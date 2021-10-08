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В Воронежской области предъявили обвинение убийце семьи

  /   Обновлено: 08 октября 2021 09:34
Происшествия
В Воронежской области предъявили обвинение убийце семьи
pixabay.com  / 

Воронеж, 8 октября. Предъявлено обвинение Виктору Мирскому, которого ранее подозревали в убийстве знакомой семьи из трех человек в селе Волчанское.

Согласно данным следствия, 16 сентября 2021 года Мирской в ходе бытового конфликта совершил убийство семьи. Затем обвиняемый прибыл к заданию ОМВД России по Лискинскому району и совершил посягательство на правоохранителей, приведя в действие самодельное взрывное устройство.

При задержании злоумышленник оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и был серьезно ранен.

В ходе допроса Мирской признал свою вину и рассказал о мотивах преступления. С ним ведутся следственные действия.

Мужчине предъявлено обвинение согласно пунктам «а» и «в» ч.2 ст.105, ст. 317, ч.1 ст.222.1 Уголовного Кодекса РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего; посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов; незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ).

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