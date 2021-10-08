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Торги на Мосбирже открылись ростом доллара и евро
Экономика
Торги на Мосбирже открылись ростом доллара и евро
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 октября. Торги на Московской бирже 8 октября начались с роста американской и европейской валют. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Курс доллара на открытии торгов прибавил пять копеек к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 71,75 рубля. Евро вырос на 0,55 копейки и достиг 82,88 рубля.

Официальный курс валют, установленный на 8 октября Банком России, определен на уровне: доллар — 72,29 рубля, евро — 83,61 рубля.

Повышенный спрос на рублевую ликвидность стабильно поддерживает курс национальной валюты. И спрос на облигации федерального займа (ОФЗ) у нерезидентов остается высоким, считают экономисты и аналитики. Сейчас почти все внешние факторы работают в пользу рисковых активов и рубля в том числе. Это и дорогая нефть, и нормализация отношений между США и Китаем, и решение американских законодателей вопроса с госдолгом.

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