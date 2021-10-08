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Японский премьер Кисида подтвердил желание заключить мирный договор с Россией

  /   Обновлено: 08 октября 2021 09:07
Политика
Японский премьер Кисида подтвердил желание заключить мирный договор с Россией
Global Look Press  /  Rodrigo Reyes Marin

Токио, 8 октября. Мирный договор с Россией будет заключен после разрешения территориального вопроса, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида, выступая со своей первой программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Он заявил, что будет стремится к развитию всего комплекса японско-российских отношений, в том числе подписания мирного договора. При этом он отказался идти на мировую, если не урегулируется территориальный спор.

«С Россией заключения мирного договора не будет без решения территориального вопроса», — сказал японский премьер.

Москва и Токио ведут консультации для выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны на протяжении нескольких десятилетий. Разногласия остаются по поводу прав на южную часть Курильских островов.

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россия япония мирный договор кисида
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