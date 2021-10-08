Лещенко уверен, что молодые музыканты хотят покорить публику через эпатаж

Москва, 8 октября. Певец Лев Лещенко оценил творчество известных среди молодежи исполнителей Моргенштерна и «Пошлой Молли». По его словам, артисты зачастую добиваются общественного признания через эпатаж.

Народный артист РСФСР встречался с Кириллом Бледным из «Пошлой Молли» на шоу «Музыкалити», потом пересекался с рэпером Моргенштерном. Лещенко оценил поведение и творчество музыкантов, отметив, они они хайпуют и пытаются засветиться любыми способами.

Звезда советской и российской эстрады честно сообщил, что хотел бы поработать с новыми исполнителями, но только если они умеют петь или писать хорошие композиции. Артисту хочется слушать голос и поэзию.

«Или видеть, что я работаю с композитором. А когда ничего из этого нет, то это называется «медиалицо» — ни то, ни се. Я иногда смотрю на них и не понимаю, что они вообще делают», — сказал певец в интервью «Ленте.ру».

Недавно Лев Лещенко рассказал в разговоре с ФАН о колоссальном значении Иосифа Кобзона в его жизни. По словам исполнителя, певец помогал ему в начале карьеры.