«Коммерсантъ»: Россия готовит ответ на высылку дипломатов из НАТО

Москва, 8 октября. Россия может свернуть свою дипмиссию в НАТО как ответные действия на высылку дипломатов из организации.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила, что Москва сейчас согласовывает ответные меры в межведомственном формате. По данным издания, окончательное решение затронет Военную миссию связи Североатлантического альянса в российской столице, которая функционирует пол эгидой посольства Бельгии.

«Сотрудничество по военной линии между Россией и НАТО заморозили по инициативе альянса после воссоединения с Крымом, а заседания Совета Россия — НАТО не проводятся уже больше двух лет. Поэтому в миссии, призванной обеспечивать, в частности, именно эти вопросы, "можно оставить хоть одного человека, этого будет достаточно"», — сказал один из собеседников газеты.

При этом не исключаются и самые радикальные меры. По словам одного из источников, если Альянс не одумается, то вполне возможно, что дело дойдет до полного сворачивания дипломатической миссии РФ в НАТО.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сокращение российских дипломатов в Североатлантическом альянсе для Москвы стало неожиданностью. По ее словам, ответные меры буду зеркальными и не заставят себя долго ждать.