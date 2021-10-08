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Депутат Верховной рады Антон Поляков найден мертвым в Киеве

  /   Обновлено: 08 октября 2021 08:57
Происшествия
Депутат Верховной рады Антон Поляков найден мертвым в Киеве
facebook.com  /  anton.polyakov.98

Киев, 8 октября. Член депутатской группы «За будущее» и исключенный из фракции «Слуга народа» Антон Поляков найден мертвым в Киеве. О смерти 33-х летнего парламентария сообщил в пятницу уволенный с должности спикера Верховной рады Дмитрий Разумков.

Украинские правоохранители подтвердили факт смерти депутата. По предварительной версии, самочувствие политика ухудшилось во время поездки на такси. Очевидцы и подоспевшие медики пытались его реанимировать, однако спасти жизнь мужчине не удалось.

«Сегодня был найден мертвым народный депутат Антон Поляков. Мои соболезнования родным и близким. Хочу верить, что расследование будет объективным», — заявил Разумков на своем странице в соцсети.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. По факту смерти депутата возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве с пометкой «естественная смерть».

Недавно было совершено покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Украинские правоохранители позже «прочесали» 430 гектаров леса, однако не смогли обнаружить оружие, из которого велся огонь по автомобилю политика.

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украина Киев верховная рада поляков
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