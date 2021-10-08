Федеральный судья США посоветовал отклонить иск против Роналду об изнасиловании

Карсон-Сити, 8 октября. Федеральный судья американского штата Невада Дэниел Альбрегтс рекомендовал отклонить иск против португальского футболиста Криштиану Роналду, которого жительница США Кэтрин Майорга обвиняет в изнасиловании, пишет агентство AP.

По его мнению, окружной судья Лас-Вегаса Дженнифер Дорси должна отклонить исковое заявление, так как оно основано на украденных материалах. Впоследствии они были распространены СМИ.

В 2017 году журнал Der Spiegel опубликовал статью, опираясь на неофициальные источники. В ней сказано, что в 2009 году Роналду якобы изнасиловал Майоргу в номере отеля Лас-Вегаса.

«Это, к сожалению, единственная уместная мера по обеспечению целостности судебного процесса», — заявил Альбрегтс, подчеркнув, что это довольно жесткое решение.

Сам Роналду, несмотря на результативность, не дорабатывает в оборонительных действиях «Манчестер Юнайтед». По показателю прессинга португалец занял последнее место в Английской Премьер-лиге.