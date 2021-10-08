Краснокнижные морские львы попали в объектив видеокамеры в Приморье

Владивосток, 8 октября. Представители крупнейшего в мире вида ушастых тюленей, сивучи, впервые за долгое время попали в объектив видеокамеры в Дальневосточном морском заповеднике в Приморском крае. Об этом сообщает организация «Земля леопарда».

На кадрах видно группу сивучей, которые забавляются и играют среди подводных зарослей. Оператор любопытных животных абсолютно не испугал, а скорее наоборот, вызвал неподдельный интерес у обитателей моря. Заснять на видео редких зверей удалось подводному оператору Дмитрию Рудасю. Специалисты отмечают, что заснятые на видео сивучи молодые.

Ранее исследователи в Ямало-Ненецком автономном округе извлекли первые данные с ошейников, которые надели на одомашненных оленей. Целью эксперимента стало изучение ритма питания животных. В опыте приняло участие 24 рогатых зверя.