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Краснокнижные морские львы попали в объектив видеокамеры в Приморье
Общество
Краснокнижные морские львы попали в объектив видеокамеры в Приморье
wikipedia.com  /  FynjyRepmvby/CC BY-SA 4.0

Владивосток, 8 октября. Представители крупнейшего в мире вида ушастых тюленей, сивучи, впервые за долгое время попали в объектив видеокамеры в Дальневосточном морском заповеднике в Приморском крае. Об этом сообщает организация «Земля леопарда».

На кадрах видно группу сивучей, которые забавляются и играют среди подводных зарослей. Оператор любопытных животных абсолютно не испугал, а скорее наоборот, вызвал неподдельный интерес у обитателей моря. Заснять на видео редких зверей удалось подводному оператору Дмитрию Рудасю. Специалисты отмечают, что заснятые на видео сивучи молодые.

Ранее исследователи в Ямало-Ненецком автономном округе извлекли первые данные с ошейников, которые надели на одомашненных оленей. Целью эксперимента стало изучение ритма питания животных. В опыте приняло участие 24 рогатых зверя.

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видео заповедник сивуч
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