DeviceLock: телефонных мошенников можно распознать по определенным словам

Москва, 8 октября. Компания-производитель систем борьбы с утечками данных DeviceLock в ходе исследования выяснила, какие фразы телефонные мошенники используют чаще всего.

Россияне могут распознать аферистов по словосочетаниям «лицевой счет» и «финансовая ячейка». Для анализа эксперты использовали информацию о более 50 звонков, также они изучили методички, которые правоохранители нашли в «криминальном колл-центре» в Киеве, сообщает РИА Новости.

Также отмечается, что мошенники «стали уходить от использования банковских баз данных», которые подорожали на фоне усиленных мер борьбы с утечками. Теперь злоумышленники стараются выманить информацию о счетах в банке уже во время разговора со своей жертвой.

Для этого преступники используют легенду о том, что на имя жертвы якобы взят кредит с использованием «лицевого счета». Чтобы предотвратить хищение, необходимо назвать номера ее банковских счетов и перевести накопленные средства на «безопасный» счет.

В начале октября «Мосгаз» предупредил о проведении внеплановой проверки газового оборудования, установленного в квартирах. Москвичей предупредили, что мошенники-лжегазовщики по-прежнему используют «замену» или «проверку» приборов учета.