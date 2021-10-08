Врач Тяжельников: чаще всего проблемы с иммунитетом можно решить без помощи БАДов

Москва, 8 октября. Многие прибегают к помощи БАДов без попыток решить вопрос иммунодефицита простыми и очевидными способами, считает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Как отметил специалист, способность организма сопротивляться вирусам строится на его общем состоянии. В случае, если человек постоянно находится в стрессе, иммунный ответ не будет функционировать в достаточной мере. По словам Тяжельникова, на самом деле способы укрепления иммунитета довольны просты.

«... Нужно достаточно высыпаться, сбалансированно питаться, не злоупотреблять курением и алкоголем, заниматься физкультурой, меньше подвергаться стрессу, одеваться по сезону, не допуская резких переохлаждений», — передает слова врача РИА Новости.

Как отметил Тяжельников, большинство проблем решаются после нормализации образа жизни, что убирает необходимость приема сторонних иммуномодуляторов. Если же ситуация не изменилась, то стоит проконсультироваться с врачом, так как проблема может быть серьезнее, чем просто иммунодефицит, заключил врач.

Ранее обеспокоенность массовой продажей пищевых добавок под видом БАДов выразили производители. Все чаще недобросовестные продавцы стали предлагать покупателям опасные препараты, так что граждане вполне могут случайно купить запрещенные товары.