Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 октября 09:18
09:18
Происшествия
Москвичу оторвало палец при взрыве на 3-ей Сокольнической улице
09:15
Происшествия
В Воронежской области предъявили обвинение убийце семьи
09:13
Происшествия
Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 14
09:11
Экономика
Торги на Мосбирже открылись ростом доллара и евро
09:05
Политика
Японский премьер Кисида подтвердил желание заключить мирный договор с Россией
09:01
Шоу-бизнес
Лещенко уверен, что молодые музыканты хотят покорить публику через эпатаж
09:00
Экономика
Жителей Ростовской области могут оставить без тепла из-за многомиллионных долгов
09:00
Экономика
Экономисты рассказали о позитивных факторах для рубля
09:00
Общество
Покровская суббота 2021: история и традиции, обряды на покойников, что нельзя делать
08:58
Политика
«Коммерсантъ»: Россия готовит ответ на высылку дипломатов из НАТО
Все новости

Агроном Ананьев предупредил об опасности растений семейства ароидных для детей

  /   Обновлено: 08 октября 2021 08:46
Общество
Агроном Ананьев предупредил об опасности растений семейства ароидных для детей
pixabay.com  /  Nika_Akin

Москва, 8 октября. Семьям, имеющим детей, следует осторожнее подходить к выбору комнатных растений. Некоторые их виды могут нанести вред здоровью малыша, предупредил директор тульского филиала «Агро эксперт групп» Антон Ананьев.

По его словам, организм детей по-разному реагирует на комнатные растения: от легкой аллергической реакции до сильнейшей, способной привести к летальному исходу. Также ребенок может испытывать зуд, расстройство кишечника, рвоту, временную слепоту и удушье, передает РИА Недвижимость.

«Одним из наиболее опасных комнатных растений считается молочай. При повреждении стебля или листа на слизистую может попадать ядовитый сок, который может вызвать головокружение, обморок, а также поражение печени и кишечника», — сообщил Ананьев.

Еще одним опасным семейством растений являются ароидные. К ним относятся монстера, антуриум и диффенбахия. При попадании их ядовитого сока в детский организм, он способен вызывать обильную рвоту, слюноотделение и удушье вплоть до летального исхода. Эксперт рекомендует внимательно изучать информацию о растениях перед их покупкой, чтобы не допускать подобных инцидентов.

Ранее опасное растение-паразит обнаружили на полях Владимирской области. Им оказалась повилика клеверная, вредоносный сорняк, губящий окружающие его плоды. Питание такой зараженной травой способно вызвать отравление и даже гибель скота.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Агроном Ананьев предупредил об опасности растений семейства ароидных для детей
дети растения комнатные растения ядовитые растения
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru