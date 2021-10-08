Агроном Ананьев предупредил об опасности растений семейства ароидных для детей

Москва, 8 октября. Семьям, имеющим детей, следует осторожнее подходить к выбору комнатных растений. Некоторые их виды могут нанести вред здоровью малыша, предупредил директор тульского филиала «Агро эксперт групп» Антон Ананьев.

По его словам, организм детей по-разному реагирует на комнатные растения: от легкой аллергической реакции до сильнейшей, способной привести к летальному исходу. Также ребенок может испытывать зуд, расстройство кишечника, рвоту, временную слепоту и удушье, передает РИА Недвижимость.

«Одним из наиболее опасных комнатных растений считается молочай. При повреждении стебля или листа на слизистую может попадать ядовитый сок, который может вызвать головокружение, обморок, а также поражение печени и кишечника», — сообщил Ананьев.

Еще одним опасным семейством растений являются ароидные. К ним относятся монстера, антуриум и диффенбахия. При попадании их ядовитого сока в детский организм, он способен вызывать обильную рвоту, слюноотделение и удушье вплоть до летального исхода. Эксперт рекомендует внимательно изучать информацию о растениях перед их покупкой, чтобы не допускать подобных инцидентов.

Ранее опасное растение-паразит обнаружили на полях Владимирской области. Им оказалась повилика клеверная, вредоносный сорняк, губящий окружающие его плоды. Питание такой зараженной травой способно вызвать отравление и даже гибель скота.