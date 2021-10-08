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Пламя объяло крыши двух жилых домов в Орловской области

  /   Обновлено: 08 октября 2021 08:48
Происшествия
Пламя объяло крыши двух жилых домов в Орловской области
pixabay.com

Мценск, 8 октября. Кровля двух жилых домов загорелась в городе Мценск Орловской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 02:05 по московскому времени. Возгорание произошло по адресу лица Первый микрорайон, дом 21.

Приехавшие на место спасатели установили, что происходит открытое горение двух рядом стоящих многоквартирных жилых домов на общей площади 650 квадратных метров. Из обоих зданий было эвакуировано не менее 80 человек, сообщили в министерстве.

В 04:00 огонь был локализован. Примерно через полчаса в МЧС объявили о полной ликвидации пожара. По предварительным данным, во время происшествия никто не пострадал.

В ночь на 8 октября крупный пожар произошел на газоперерабатывающем заводе в Амурской области. В распоряжении ФАН появилось видео происшествия.

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пожар мчс эвакуация кровля орловская область
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