Минобороны России запустило новую программу отбора призывников для службы в армии

Москва, 8 октября. В вооруженных силах России начала работать новая программа психологического отбора, которая коснется срочников и контрактников. Этот метод позволит выявлять молодых людей со склонностями к асоциальному поведению.

Тесты уже провели во время весеннего призыва, за это время в ряды армии не попали около двух тысяч граждан. Отмечается, что если молодой человек обладает какими-либо психическими заболеваниями, его не допускают в ряды военнослужащих, пишут «Известия».

«Психолог — он как хороший сапер, который сможет вовремя обезвредить мину и спасти других. Такие специалисты очень нужны», — считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

Профотбор контрактников в определенные виды войск также ужесточили. Здесь акцент сделан на то, что не каждый человек может подходить для службы в ВДВ, морской пехоте или спецназе.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 октября указ о призыве российских граждан на военную службу в октябре – декабре. В войска России отправятся 127,5 тыс. призывников в возрасте от 18 до 27 лет.