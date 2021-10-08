Врач-онколог Иванов объяснил назначение Гузеевой новейшего препарата от COVID-19

Москва, 8 октября. Телеведущая Лариса Гузеева попала к группу риска по COVID-19 сразу по двум параметрам, поэтому ей назначили новейший дорогостоящий препарат «Артлегиа». Объяснил ситуацию врач-онколог Дмитрий Иванов.

По его словам, больные COVID-19 сталкиваются с иммунными реакциями на воспаление, что в итоге наносит удар по легким. Так как Гузеева имеет избыточный вест и находится в возрасте 62 лет, она отнесена к повышенной группе риска.

Помимо этого, как пишут СМИ, телеведущая подключена к «кислороду», что означает ее невозможность дышать самостоятельно. Все это указывает на тяжелое состоянии актрисы с поражением дыхательных путей на 50% или более.

«Иначе новый медикамент ей попросту не назначили бы», – цитирует врача «Комсомольская правда».

Иванов также отметил, что препарат «Артлегиа» не является дефицитным, несмотря на его стоимость. По словам онколога, это лекарство доступно по полису ОМС.