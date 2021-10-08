Адвокаты обвиненного в получении многомиллионной взятки Гуменюка обжаловали его арест

Владивосток, 8 октября. Защита бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, находящегося под арестом по делу о получении взятки в размере почти 20 млн рублей, подала в суд жалобу на постановление о заключении его под стражу. Такую информацию в пятницу привели во Фрунзенском суде.

Ранее решением суда Гуменюку была избрана мера пресечения в виде двух месяцев заключения под стражей. В отношении бывшего градоначальника Владивостока выдвинуты обвинения по статье «Получение взятки в особо крупном размере» (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

«Поступила к нам она [жалоба] сегодня. <…> Рассмотрение будет в Приморском краевом суде», — передает ТАСС слова собеседника.

Следствие предполагает, что в период с 2019 по 2021 год Олег Гуменюк на регулярной основе получал взятки от руководства похоронной организации «Некрополь», а также через посредников. Суммарно за это время ему передали незаконное денежное вознаграждение в размере 19,5 млн рублей.