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Газета Wyborcza предрекла России выгоду от польского канала через Балтийскую косу
Политика
Газета Wyborcza предрекла России выгоду от польского канала через Балтийскую косу
wikipedia.org  /  Andrey Fimushkin / CC BY-SA 3.0

Варшава, 8 октября. Председатель правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский предложил проложить канал через Балтийскую косу, чтобы тем самым нанести вред России. Однако издание Gazeta Wyborcza считает, что проект лишь обогатит Москву.

Авторы газеты подчеркнули, что Калининград, а вместе с ним и единственный выход из Калининградского пролива находятся во власти России. Соответственно, Качиньский видит в создании канала, который бы шел в обход Балтийского пролива, преодоление зависимости от Москвы. Однако на самом деле политик сильно ошибается, считают авторы Wyborcza.

«... Согласно патетичным тезисам партийной пропаганды, канал на Балтийской косе станет нанесенным по России ударом. Реальность, однако, выглядит совершенно иначе <...> 90 процентов товарооборота порта в Эльблонге, ради которого в первую очередь и строится канал, приходится на Калининградскую область», — пишет газета.

На данный момент российские предприниматели осуществляют транспортировку множества разных товаров через порт Польши. Новый канал лишь позволит им повысить оборот торговли и увеличить прибыль, заключили авторы издания.

Ранее замминистра климата и окружающей среды Польши Адам Гуибоурге-Четвертыньский попросил ЕК расследовать манипуляции на европейском газовом рынке. По его словам, за последний год цена на топливо возросла в десять раз и повлиял на это «доминирующий поставщик газа».

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россия польша балтийская коса
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