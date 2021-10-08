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Наталия Медведева объяснила уход из КВН съемками в Comedy Woman
Шоу-бизнес
Наталия Медведева объяснила уход из КВН съемками в Comedy Woman
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 8 октября. Комик и актриса Наталия Медведева ушла из КВН из-за съемок в юмористической программе Comedy Woman. Подробности своего перехода из одного ТВ-шоу в другое она раскрыла в разговоре с журналисткой Еленой Хангой на ее YouTube-канале.

Медведева выступала в составе команды «Федор Двинятин». Когда она играла в КВН, ее пригласили перейти в Comedy Woman. На тот момент юмористическое женское шоу еще не было запущено.

«Наталья Андреевна (Еприкян. — Прим. ФАН) позвала нас, неизвестных девочек, в свой клубный проект, где были все звезды. Она говорит: "Вы сами будете писать?". Мы говорим: "Да, чтобы на нас не тратиться". И мы там начали участвовать до команды "Федор Двинятин"», — вспомнила 36-летняя артистка.

Юмористка добавила, что ей пришлось договариваться с Еприкян, что до старта съемок она будет играть в КВН. Когда началась работа над проектом и настало время уходить, Медведеву просили остаться, но она отказалась. Она не исключила, что для родной команды это получилось как предательство. Но поступить иначе она не могла, поскольку обещала девушкам из Comedy Woman.

Наталья Медведева, проработав в Comedy Woman пять лет, ушла в свободное плавание. После ее ухода проект покинули несколько звездных участниц, в том числе Татьяна Морозова. Она призналась, что решила уйти из шоу из-за желания попробовать что-то новое.

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Все новости / Шоу-бизнес / Наталия Медведева объяснила уход из КВН съемками в Comedy Woman
квн медведева comedy woman
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