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Россия зафиксировала 58 самолетов и беспилотников у границ за последнюю неделю
Армия
Россия зафиксировала 58 самолетов и беспилотников у границ за последнюю неделю
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 октября. Иностранные самолеты и беспилотные летательные аппараты активно патрулируют на границе с Россией. Так, за последнюю неделю при помощи российских радиолокационных станций было обнаружено 58 иностранных летательных аппаратов.

Среди них 25 самолетов-разведчиков и 33 беспилотных летательных аппарата, принадлежащих иностранным государствам. При этом для недопущения нарушения государственной границы в воздух дважды были подняты истребители из состава дежурных сил по ПВО. Пересечения воздушного пространства России допущено не было, передает представленные Минобороны России данные газета «Красная звезда».

Ранее обозреватели The National Interest сравнили российский истребитель Су-35 и американский F-22 Raptor. По их словам, первый летательный аппарат имеет над моделью производства США ряд преимуществ. Виной тому попытка американских властей сэкономить на авионике.

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