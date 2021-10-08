МИД России зарегистрировался в «Одноклассниках»

Москва, 8 октября. Министерство иностранных дел Российской Федерации завело официальный аккаунт в социальной сети «Одноклассники». Об этом на брифинге рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, упор планируется сделать на размещении видеоконтента. В этом году соцсеть отмечает 15-летие, поэтому разработчики обновили дизайн сайта и интерфейс. Захарова выразила надежду, что участие МИД РФ в жизни «Одноклассников» поможет дальнейшему развитию отечественного IT-производителя.

«Рада проинформировать, что официальный аккаунт МИД РФ теперь есть в популярной российской соцсети "Одноклассники"», — сказала она.

В России скоро планируется релиз новой интернет-платформы, которая станет аналогом TikTok. Программа может быть запущена еще до конца этого года, заявил глава холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров.