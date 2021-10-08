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Лига безопасного интернета попросила МВД проверить девять популярных исполнителей
Общество
Лига безопасного интернета попросила МВД проверить девять популярных исполнителей
pixabay.com

Москва, 8 октября. Представители Лиги безопасного интернета попросили МВД и Следственный комитет России проверить девять певцов, которые пользуются популярностью среди молодежи.

Организация просит правоохранительные органы проверить тех исполнителей, в песнях которых может присутствовать популяризация идей терроризма или насилия. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главу Лиги, члена общественной палаты РФ Екатерину Мизулину. Она также уточнила, что этих исполнителей слушали все злоумышленники, которые совершали нападение на учебные заведения с оружием.

«Был составлен список музыкальных произведений, в которых содержатся призывы к насилию и нападениям на школы, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, а также информация, направленная на возбуждение ненависти», — сообщила Мизулина.

Ранее организация написала обращение в Роскомнадзор, где попросила проверить популярный видеосервис TikTok. Причиной этому является низкий уровень модерации роликов.

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