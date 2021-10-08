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Адвокат Чирич считает, что у Шаляпина есть шансы получить наследство покойной жены-миллионерши
Шоу-бизнес
Адвокат Чирич считает, что у Шаляпина есть шансы получить наследство покойной жены-миллионерши
instagram.com  /  @shalyapin_official

Москва, 8 октября. Знаменитый певец Прохор Шаляпин, овдовевший в конце сентября, может претендовать на наследство покойной жены-миллионерши Татьяны Клаудии Девис, считает адвокат Оливер Чирич.

Для Прохора Шаляпина новость о кончине заболевшей COVID-19 супруги стала шоком. Артист потрясен и не может поверить в трагедию. Для него роман с Девис был одним из самых ярких воспоминаний любовных отношений. При этом он признался, что не сразу растворился в любовных чувствах к спутнице.

«У меня не было к ней любви, кончено. Просто симпатия, она по психотипу мне подошла», — откровенно заявил Прохор Шаляпин.

Идея пожениться принадлежала вовсе не артисту, а Девис. По словам музыканта, женщина предложила оформить отношения официально. Миллионерша тогда поспорила с подругой, кто быстрее выйдет замуж.

Некоторые стали подозревать, что Шаляпин будет только рад такому союзу, ведь у его пассии много денег. Сам вдовец уверяет, что не претендует на наследство покойной жены. Более того, у них подписан брачный контракт. Тем не менее у Шаляпина есть шанс получить крупную сумму, указал адвокат Оливер Чирич.

«У супруга возникает полное право по наследству, как будто не существовало брачного договора. Единственный документ, который может регулировать наследное право партнера в случае смерти второй стороны, это завещание», — заявил он в программе Пятого канала «Светская хроника».

Татьяна Клаудия Девис умерла в одной из американских клиник. Она болела COVID-19. По некоторым данным, инфекцию она подцепила на свадьбе.

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шаляпин наследство девис
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