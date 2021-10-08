Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 октября 09:17
09:15
Происшествия
В Воронежской области предъявили обвинение убийце семьи
09:13
Происшествия
Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 14
09:11
Экономика
Торги на Мосбирже открылись ростом доллара и евро
09:05
Политика
Японский премьер Кисида подтвердил желание заключить мирный договор с Россией
09:01
Шоу-бизнес
Лещенко уверен, что молодые музыканты хотят покорить публику через эпатаж
09:00
Экономика
Жителей Ростовской области могут оставить без тепла из-за многомиллионных долгов
09:00
Экономика
Экономисты рассказали о позитивных факторах для рубля
09:00
Общество
Покровская суббота 2021: история и традиции, обряды на покойников, что нельзя делать
08:58
Политика
«Коммерсантъ»: Россия готовит ответ на высылку дипломатов из НАТО
08:56
Происшествия
Депутат Верховной рады Антон Поляков найден мертвым в Киеве
Все новости

СКР задержал троих подозреваемых в незаконном сбыте алкоголя в Оренбургской области
Происшествия
СКР задержал троих подозреваемых в незаконном сбыте алкоголя в Оренбургской области
pixabay.com

Оренбург, 8 октября. Сотрудники Следственного комитета РФ установили и задержали трех человек, которые занимались производством и сбытом нелегального алкоголя в Оренбургской области. Соответствующие данные привели в пятницу на сайте областного СУ СК.

Три человека были задержаны в рамках уголовного дела об отравлениях нелицензированными алкогольными напитками, которые повлекли летальные исходы. В настоящий момент следователи организовали уже пять расследований сразу по нескольким статьям УК РФ.

Из имеющейся у правоохранителей информации следует, что в результате отравления поддельным алкоголем зафиксировано 11 летальных исходов. Среди погибших – четыре жителя Ясненского городского округа в возрасте от 39 до 70 лет, и семь жителей Домбаровского района от 36 до 72 лет.

Днем ранее в Челябинске сотрудника РЖД заключили под стражу по подозрению во взяточничестве. На данный момент подозреваемый находится в СИЗО.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / СКР задержал троих подозреваемых в незаконном сбыте алкоголя в Оренбургской области
следственный комитет ск россии оренбургская область
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru