СКР задержал троих подозреваемых в незаконном сбыте алкоголя в Оренбургской области

Оренбург, 8 октября. Сотрудники Следственного комитета РФ установили и задержали трех человек, которые занимались производством и сбытом нелегального алкоголя в Оренбургской области. Соответствующие данные привели в пятницу на сайте областного СУ СК.

Три человека были задержаны в рамках уголовного дела об отравлениях нелицензированными алкогольными напитками, которые повлекли летальные исходы. В настоящий момент следователи организовали уже пять расследований сразу по нескольким статьям УК РФ.

Из имеющейся у правоохранителей информации следует, что в результате отравления поддельным алкоголем зафиксировано 11 летальных исходов. Среди погибших – четыре жителя Ясненского городского округа в возрасте от 39 до 70 лет, и семь жителей Домбаровского района от 36 до 72 лет.

Днем ранее в Челябинске сотрудника РЖД заключили под стражу по подозрению во взяточничестве. На данный момент подозреваемый находится в СИЗО.