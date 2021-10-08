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Друг Путина Борисенко вспомнил школьные годы президента
Общество
Друг Путина Борисенко вспомнил школьные годы президента
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 8 октября. Президент России Владимир Путин во время учебы в школе интересовался историей и литературой, слушал The Beatles и защищал товарищей. Об этом рассказал его друг детства, художественный руководитель студенческого театра Политеха Виктор Борисенко.

Российский лидер еще в школьные годы полюбил литературу и использует цитаты из произведений до сих пор. В доме Путиных было полное собрание Антона Чехова. В седьмом классе будущий президент блеснул знаниями на уроке истории, очень точно назвав причину и повод исторического события. Владимир Путин уже тогда начал сильно отличаться от сверстников, передает «Комсомольская правда».

«В старших классах Путин уже настолько освоил самбо, что вряд ли кто-либо захотел в его присутствии обижать девочек. Наш одноклассник Николай Алехов рассказывал, как однажды к ним в автобусе пристали какие-то пьяные верзила и вытолкнули школьников на улицу для выяснений отношений. Дальше Коля и собравшиеся зрители наблюдали, как верзилы падали в снежные сугробы от маленького парнишки», — вспомнил Борисенко.

Владимир Путин накануне отметил свой 69-ый день рождения. Президент предпочитает проводить 7 октября как обычный день и не преувеличивать его значимость.

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