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Российский Минздрав отправил документы в ЕС для взаимного признания COVID-сертификатов
Общество
Российский Минздрав отправил документы в ЕС для взаимного признания COVID-сертификатов
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 октября. Российская сторона предоставила Еврокомиссии документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов. Такое заявление сделали в Минздраве России.

Специалисты ведомства своим заявлением опровергли слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера. Он заявил, что Россия якобы не предоставила необходимые документы. Однако нужные сведения не только отправлены, но и получены европейским представительством. Соответствующее подтверждение российские дипломаты уже получили, сообщает РБК.

«По итогам консультаций Минздравом России были подготовлены необходимые, запрошенные европейской стороной документы. Они были направлены в представительство, их получение подтверждено сотрудником представительства ЕС 30 сентября», — заявили в Минздраве.

На данный момент стороны визируют вопрос, связанный с деталями визита в РФ представителей Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Они прибудут на территорию страны на фоне процедуры сертификации вакцины «Спутник V».

Недавно в Греции начал действовать новый порядок для въезда туристов в страну. Невакцинированным путешественникам придется пройти процедуру ПЦР-тестирования прямо в аэропорту прибытия.

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вакцина сертификаты коронавирус
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