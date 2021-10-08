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Далер Кузяев получил травму лица на тренировке сборной России по футболу
Спорт
Далер Кузяев получил травму лица на тренировке сборной России по футболу
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Казань, 8 октября. Футболист сборной России Далер Кузяев не имеет противопоказаний к тренировкам и играм после столкновения с партнером по команде Федором Смоловым.

Болезненное столкновение произошло 6 октября во время тренировочного процесса. Полузащитник и нападающий ударились головами. В результате контакта Кузяев получил ушиб лица и носа.

«Да, вчера на тренировке во время упражнения было столкновение. Ударились друг с другом. После столкновения прошел тесты и обследования, никаких противопоказаний к тренировкам нет. Просто ушиб носа и лица», — прокомментировал Кузяев ситуацию.

Футболисты сборной России прибыли в Казань 7 октября, где проведут отборочный матч ЧМ-2022 против Словакии. Игра начнется 8 октября в 21:45 по московскому времени.

Недавно петербургский «Зенит», в котором выступает Кузяев, потерпел первое поражение в чемпионате России. Причем случилось это на домашней арене в матче против «Сочи». Даже гол Артема Дзюбы, который в последнее время регулярно забивает за клуб с берегов Невы, не смог помочь петербуржцам набрать хотя бы одно очко в этой встрече, пишет «Царьград».

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