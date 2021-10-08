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Более трети россиян выступили против списка запрещенных для женщин профессий
Общество
Более трети россиян выступили против списка запрещенных для женщин профессий
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 8 октября. Против введения списка запрещенных для женщин профессий проголосовали 37% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса.

Исследование на соответствующую тему провел сервис «VK Работа». Более трети россиян, согласно опросу, считают, что женщины должны самостоятельно выбирать желаемое место работы. Такую позицию в основном высказывали респонденты в возрасте 18–26 лет.

Россияне в возрасте 27–38 лет выступили за сохранение списка запрещенных для женщин профессий. Таковых оказалось 40%, передает RT.

Чаще всего из мужских профессий женщин интересует вакансия курьера с зарплатой 54 200 рублей — 41%. На вакансию охранника с зарплатой 19 230 рублей откликаются 15% россиянок. Аналогичное число откликается на вакансию разнорабочего со средним окладом 21 175 рублей.

Опрос проводился платформами «VK Работа» и ResearchMe при участии 1 378 человек. Респонденты являлись представителями гостиничного, ресторанного, строительного и транспортного бизнесов, сфер ЖКХ и промышленности.

Большинство россиян ранее признались, что им не хватает заработной платы, чтобы угнаться за инфляцией. Почти половина респондентов хотела бы роста дохода как минимум на 20%.

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