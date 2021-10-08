Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 октября 07:46
07:46
Происшествия
СКР задержал троих подозреваемых в незаконном сбыте алкоголя в Оренбургской области
07:45
Общество
Друг Путина Борисенко вспомнил школьные годы президента
07:39
Общество
Российский Минздрав отправил документы в ЕС для взаимного признания COVID-сертификатов
07:33
Спорт
Далер Кузяев получил травму лица на тренировке сборной России по футболу
07:26
Происшествия
Новосибирские правоохранители нашли оружие времен Второй мировой войны в одном из гаражей
07:23
Общество
Более трети россиян выступили против списка запрещенных для женщин профессий
07:10
Общество
Власти Латвии запретили невакцинированных гражданам посещать магазины
07:01
Происшествия
Правоохранители задержали начальника отдела полиции Иркутска
06:55
Общество
Иммунолог Паршина рассказала об особенностях рациона в осенний период
06:38
Общество
Гинеколог Адамян: вакцинация от COVID-19 безопасна для беременных женщин
Все новости

Власти Латвии запретили невакцинированных гражданам посещать магазины
Общество
Власти Латвии запретили невакцинированных гражданам посещать магазины
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com / terimakasih0 / jorono

Рига, 8 октября. Совет по кризисному управлению Латвии распорядился закрыть вход в магазины страны жителям, которые не прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Исключение составляют торговые точки с товарами первой необходимости.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш во время выступления на пресс-конференции после заседания совета озвучила данные меры. Она также посоветовала латвийцам перейти на удаленный режим работы в связи с распространением угрозы коронавируса.

«В магазины смогут ходить только люди с COVID-сертификатами. Исключения составят торговые точки с товарами первой необходимости, то есть продуктовые магазины», — сказал Кариньш.

Окончательное решение будет утверждено 8 октября Правительством Латвии. На данный момент в стране вакцинацию против коронавируса прошли 50% населения.

В России борьба с распространением коронавируса и ситуация вокруг введения ограничений продолжается. Так, врачи поликлиник Башкирии написали открытое письмо в адрес главы республики Радия Хабирова и попросили ввести обязательную самоизоляцию для невакцинированных людей старше 65 лет. По словам депутата от Башкирии Римммы Утяшевой, это позволит обезопасить пожилых граждан от заболевания, передает «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Власти Латвии запретили невакцинированных гражданам посещать магазины
Латвия магазин кришьянис кариньш covid-сертификаты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru