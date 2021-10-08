Власти Латвии запретили невакцинированных гражданам посещать магазины

Рига, 8 октября. Совет по кризисному управлению Латвии распорядился закрыть вход в магазины страны жителям, которые не прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Исключение составляют торговые точки с товарами первой необходимости.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш во время выступления на пресс-конференции после заседания совета озвучила данные меры. Она также посоветовала латвийцам перейти на удаленный режим работы в связи с распространением угрозы коронавируса.

«В магазины смогут ходить только люди с COVID-сертификатами. Исключения составят торговые точки с товарами первой необходимости, то есть продуктовые магазины», — сказал Кариньш.

Окончательное решение будет утверждено 8 октября Правительством Латвии. На данный момент в стране вакцинацию против коронавируса прошли 50% населения.

В России борьба с распространением коронавируса и ситуация вокруг введения ограничений продолжается. Так, врачи поликлиник Башкирии написали открытое письмо в адрес главы республики Радия Хабирова и попросили ввести обязательную самоизоляцию для невакцинированных людей старше 65 лет. По словам депутата от Башкирии Римммы Утяшевой, это позволит обезопасить пожилых граждан от заболевания, передает «Царьград».