Правоохранители задержали начальника отдела полиции Иркутска

Иркутск, 8 октября. Начальник отдела полиции Иркутска был задержан за получение взятки в размере 200 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По данным следствия, подозреваемый в 2020 году незаконно получил денежные средства в размере 200 тыс. рублей. Такую сумму ему выплатили за переквалифицирование уголовного дела на менее тяжкое, говорится в официальном сообщении пресс-службы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»). Решается вопрос о мере пресечения ему в виде заключения под стражу.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев недавно провел заседание, на котором подвел промежуточные итоги борьбы с коррупцией в органах правопорядка. По его словам, количество недобросовестных сотрудников правоохранительных органов все еще находится на высоком уровне.