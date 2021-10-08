Иммунолог Паршина рассказала об особенностях рациона в осенний период

Москва, 8 октября. Иммунная система в межсезонье может дать сбой, поэтому ее необходимо поддерживать. Об этом предупредила аллерголог-иммунолог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН Евгения Паршина.

Снижение защитных свойств организма связано со сменой температурного режима и погодных условий. Причинами ослабления иммунитета могут стать стресс, нехватка витаминов, депрессия, беременность, пожилой или ранний возраст, передают «Аргументы и факты».

«Самостоятельно обнаружить нехватку полезных микроэлементов непросто. Причиной недостатка витаминов и минералов могут быть в том числе и различные нарушения в работе ЖКТ, нервной и сердечно-сосудистой систем. Поэтому, если вы ощущаете дефицит витаминов в организме, лучше уточнить этот диагноз у врача», — предупредила Паршина.

Классическими осенними компонентами считаются аскорбиновая кислота, витамины Е и А. Чтобы восполнить дефицит необходимых веществ, необходимо сформировать правильный рацион.

«Наибольшее количество витаминов содержится именно в свежих фруктах и овощах. Рекомендуется консервировать и замораживать растительные продукты, чтобы можно было употреблять их позже и получать необходимые витамины», — посоветовала иммунолог.

Поливитамины стоит принимать после сдачи анализов и консультации с врачом. Комплексы редко бывают эффективными, человеку чаще всего требуются какие-то определенные компоненты.

Терапевт Михаил Гумалевский ранее рассказал, как бороться с «осенней хандрой». Он посоветовал правильно питаться, принимать витамины и следить за режимом сна.