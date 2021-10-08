Гинеколог Адамян: вакцинация от COVID-19 безопасна для беременных женщин

Москва, 8 октября. Вакцинация от коронавируса не вызывает осложнений для беременных женщин, о чем свидетельствуют данные ученых по всему миру.

Сейчас в мире насчитывается около 150 человек, которые не знали о своей беременности при вакцинации. Все эти женщины выносили и родили детей без каких-либо осложнений и патологий.

«Не замечено, ни разу, никаких осложнений. Если кто-то что-то говорит, то это какие-то преувеличенные страхи. У нас нет таких данных, и в мировом масштабе тоже нет», — заявила в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян.

Вакцинация не оказывает влияние на репродуктивную систему человека, чего нельзя сказать о заражении коронавирусом. Адамян напомнила, что почти все умершие и госпитализированные с COVID-19 пациенты являются непривитыми.

Недавно дагестанские врачи выявили опасное последствие COVID-19 для беременных женщин. По их словам, заражение может привести к преждевременным родам.