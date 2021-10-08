Сборная России по футболу за сутки собрала средства на операцию десятилетнему мальчику

Казань, 8 октября. Отечественные футболисты и штаб сборной России за один день смогли собрать денежную сумму для лечения десятилетнего Эмира из Казани, которому требуется срочная операция. Подробнее об этом рассказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин на пресс-конференции.

Наставник национальной сборной отметил, что хотел бы, чтобы такие мероприятия стали традицией на всех сборах команды. Карпин также обратил внимание, что в сборе денежных средств принимал участие весь штаб сборной — не только футболисты. Ранее семья десятилетнего Эмира в соцсети выразила слова благодарности сборной России за финансовую помощь в трудный момент.

«Буквально за один день собрали нужную сумму ребенку, всем выразил благодарность, это показывает и доказывает, что в этой сборной собраны люди, назовем их настоящие», — подчеркнул главный тренер национальной сборной.

В четверг российские футболисты приехали в Казань на игру отборочного турнира чемпионата мира против Словакии. По прилете в столицу Татарстана Карпина угостили татарским национальным блюдом — чак-чаком.