Пострадавшие при взрыве газа в Ингушетии госпитализированы в среднем и тяжелом состоянии

Магас, 8 октября. Четыре человека, получившие травмы при хлопке газовоздушной смеси в частном доме в селе Кантышево (Ингушетия), в пятницу были госпитализированы в больницу в среднем и тяжелом состояниях. Соответствующие данные привели в экстренных службах.

Происшествие случилось примерно в 03:00 по московскому времени по адресу улица Олигова, дом 16. В результате взрыва газа, который не повлек последующего горения, частично была повреждена кровля частного жилого дома, из помещения также выбило окна и двери.

В результате ЧП травмы получили три ребенка и один взрослый. Все они были доставлены в Ингушскую республиканскую больницу в Назрани. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.