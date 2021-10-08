Рогозин предупредил об опасности американских спутников Starlink

Москва, 8 октября. Спутники связи Starlink, которые создает компания Илона Маска Tesla X, могут контролировать боевые крылатые ракеты и перенаправлять их, а также управлять спецназом и агентурной сетью. Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, Соединенные Штаты выделили на развертывание этого проекта в 2021 году примерно 900 миллионов долларов. Всего в ближайшее время на эти цели выделят около 20 миллиардов долларов субсидированных бюджетных средств.

«Возникает вопрос: государству зачем это нужно? Потому что такого рода космические аппараты раздают не только интернет, они способны стать единственным плечом для управления крылатыми ракетами, перепрошивкой их полетного задания уже в самом полете, управления спецназом, агентурной сетью», — сказал Рогозин.

Спутники Starlink имеют возможность раздавать интернет на мобильные устройства. При этом контент будет ограничен политическими новостями, которые, как ожидается, будут иметь антироссийский подтекст, добавил директор Роскосмоса.

Ранее появилась информация, что российский киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Андрея Шкаплерова прошел медосмотр на борту МКС. Рогозин по итогам дистанционной проверки заявил, что все пребывают в полном здравии, пишет «Царьград».