Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 октября 07:45
07:45
Общество
Друг Путина Борисенко вспомнил школьные годы президента
07:39
Общество
Российский Минздрав отправил документы в ЕС для взаимного признания COVID-сертификатов
07:33
Спорт
Далер Кузяев получил травму лица на тренировке сборной России по футболу
07:26
Происшествия
Новосибирские правоохранители нашли оружие времен Второй мировой войны в одном из гаражей
07:23
Общество
Более трети россиян выступили против списка запрещенных для женщин профессий
07:10
Общество
Власти Латвии запретили невакцинированных гражданам посещать магазины
07:01
Происшествия
Правоохранители задержали начальника отдела полиции Иркутска
06:55
Общество
Иммунолог Паршина рассказала об особенностях рациона в осенний период
06:38
Общество
Гинеколог Адамян: вакцинация от COVID-19 безопасна для беременных женщин
06:38
Спорт
Сборная России по футболу за сутки собрала средства на операцию десятилетнему мальчику
Все новости

Рогозин предупредил об опасности американских спутников Starlink

  /   Обновлено: 08 октября 2021 06:14
Наука
Рогозин предупредил об опасности американских спутников Starlink
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 8 октября. Спутники связи Starlink, которые создает компания Илона Маска Tesla X, могут контролировать боевые крылатые ракеты и перенаправлять их, а также управлять спецназом и агентурной сетью. Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, Соединенные Штаты выделили на развертывание этого проекта в 2021 году примерно 900 миллионов долларов. Всего в ближайшее время на эти цели выделят около 20 миллиардов долларов субсидированных бюджетных средств.

«Возникает вопрос: государству зачем это нужно? Потому что такого рода космические аппараты раздают не только интернет, они способны стать единственным плечом для управления крылатыми ракетами, перепрошивкой их полетного задания уже в самом полете, управления спецназом, агентурной сетью», — сказал Рогозин.

Спутники Starlink имеют возможность раздавать интернет на мобильные устройства. При этом контент будет ограничен политическими новостями, которые, как ожидается, будут иметь антироссийский подтекст, добавил директор Роскосмоса.

Ранее появилась информация, что российский киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Андрея Шкаплерова прошел медосмотр на борту МКС. Рогозин по итогам дистанционной проверки заявил, что все пребывают в полном здравии, пишет «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Наука / Рогозин предупредил об опасности американских спутников Starlink
Илон Маск роскосмос рогозин Starlink tesla x
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru