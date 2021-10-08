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Балкон загорелся в квартире Кировского района Петербурга
Происшествия
Балкон загорелся в квартире Кировского района Петербурга
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Санкт-Петербург, 8 октября. Сообщение о пожаре в Кировском районе Петербурга поступило 8 октября в 03:54 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС.

Возгорание произошло в десятикомнатной коммунальной квартире, расположенной в доме по адресу улица Генерала Симоняка, дом 10. Пламя охватило мусор, хранящийся на балконе жилого помещения. Пожар удалось потушить до приезда бригады спасателей. Сведения о пострадавших отсутствуют.

Этой же ночью крупный пожар произошел на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). Возгорание спровоцировало сильный взрыв на предприятии. Инцидент удалось снять на видео очевидцам события.

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