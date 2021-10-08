Минэкономразвития ожидает рост цен на непродовольственные товары к концу года

Москва, 8 октября. Самая высокая инфляция в размере 7,2 процента установится в непродовольственном секторе. К такому выводу пришло Министерство экономического развития России.

Самое заметное подорожание может коснуться бензина, строительных материалов, табачной продукции и тканей. Такой уровень инфляции станет максимальным с 2015 года, однако в среднем он составит 6,8 процента. В ведомстве считают, что инфляция непродовольственных товаров не превысит таргет Центробанка в четыре процента, передают «Известия».

Продовольственные товары без учета овощей и фруктов, согласно прогнозам, подорожают на 6,6 процента по сравнению с декабрем прошлого года. В среднем за год рост цен достигнет семи процентов. В ближайшие три года Минэкономразвития РФ ожидает нормализации инфляции в этом секторе, в связи с чем она может составить 3,8 процента.

Стоимость одежды и обуви в этом году поднимется на три–восемь процентов. Такой относительно невысокий рост можно объяснить работой многих производителей по предзаказам, которые уже оплачены и отгружены.

Сервисы организаций ЖКХ могут подорожать на 3,8 процента. Рост стоимости остальных услуг прогнозируется на 4,8 процента, следует из отчета ведомства.

Замминистра финансов Владимир Колычев ранее заявил о приближении инфляции в России к наивысшему значению. Он считает, что к концу года показатель может опуститься ниже пикового уровня.