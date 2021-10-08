Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 октября 06:15
06:11
Происшествия
Балкон загорелся в квартире Кировского района Петербурга
06:01
Экономика
Минэкономразвития ожидает рост цен на непродовольственные товары к концу года
06:00
Экономика
Политолог Журавлев: Критика «Северного потока — 2» со стороны Европа — способ торговаться
05:52
Общество
Диетолог Кушнир рассказала о полезных свойствах йогурта при регулярном употреблении
05:47
Происшествия
Три ребенка пострадали при взрыве газа в селе Кантышево
05:33
Политика
Guancha: Россия поставила на место США за угрозу выслать 300 дипломатов
05:28
Наука
Международная группа ученых нашла способ диагностики рака по выдоху
05:24
Технологии
Telegram сообщил о запуске коротких спонсируемых сообщений
05:23
Наука
Российские ученые модернизируют орбитальную систему наведения оружия
05:16
Общество
Yahoo News Japan: русские обогнали Тома Круза в съемках фильма в космосе
Все новости

Минэкономразвития ожидает рост цен на непродовольственные товары к концу года

  /   Обновлено: 08 октября 2021 06:01
Экономика
Минэкономразвития ожидает рост цен на непродовольственные товары к концу года
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Москва, 8 октября. Самая высокая инфляция в размере 7,2 процента установится в непродовольственном секторе. К такому выводу пришло Министерство экономического развития России.

Самое заметное подорожание может коснуться бензина, строительных материалов, табачной продукции и тканей. Такой уровень инфляции станет максимальным с 2015 года, однако в среднем он составит 6,8 процента. В ведомстве считают, что инфляция непродовольственных товаров не превысит таргет Центробанка в четыре процента, передают «Известия».

Продовольственные товары без учета овощей и фруктов, согласно прогнозам, подорожают на 6,6 процента по сравнению с декабрем прошлого года. В среднем за год рост цен достигнет семи процентов. В ближайшие три года Минэкономразвития РФ ожидает нормализации инфляции в этом секторе, в связи с чем она может составить 3,8 процента.

Стоимость одежды и обуви в этом году поднимется на три–восемь процентов. Такой относительно невысокий рост можно объяснить работой многих производителей по предзаказам, которые уже оплачены и отгружены.

Сервисы организаций ЖКХ могут подорожать на 3,8 процента. Рост стоимости остальных услуг прогнозируется на 4,8 процента, следует из отчета ведомства.

Замминистра финансов Владимир Колычев ранее заявил о приближении инфляции в России к наивысшему значению. Он считает, что к концу года показатель может опуститься ниже пикового уровня.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Минэкономразвития ожидает рост цен на непродовольственные товары к концу года
минэкономразвития бензин табак подорожание продовольствие
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru