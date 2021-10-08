Диетолог Кушнир рассказала о полезных свойствах йогурта при регулярном употреблении

Москва, 8 октября. Употребление йогурта способствует улучшению работы кишечника и пищеварения, так как этот молочный продукт содержит в себе использующиеся в качестве закваски лакто и бифидобактерии. Подробнее об этом рассказала диетолог-нутрициолог Наталия Кушнир.

В йогурте содержится высокий процент пробиотиков, витаминов и микроэлементов. Есть определенная норма их ежедневного употребления, однако далеко не все люди следят за этим показателем, что часто приводит к дефициту полезных веществ в организме.

«Вместе с йогуртом вы получите дозу легкоусвояемого белка. Есть разные йогурты: сладкие, кислые, натуральные с разным процентом жирности. Йогурты с наполнителями не подходят из-за высокого содержания простых углеводов. Лучше всего брать натуральный или греческий йогурт», — отметила Кушнир в интервью РИА Новости.

Йогурт стоит употреблять каждый день. Однако необходимо следить за качеством продукта. Если в нем большое содержание красителей, консервантов и ароматизаторов, то польза будет минимальной, добавила специалист.

Недавно диетолог Наталья Круглова опровергла миф о способности хлебных дрожжей провоцировать гниение в кишечнике. По ее словам, нет ни одной научной работы, доказывающей такое утверждение.