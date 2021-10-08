Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 октября 06:15
06:14
Наука
Рогозин предупредил об опасности американских спутников Starlink
06:11
Происшествия
Балкон загорелся в квартире Кировского района Петербурга
06:01
Экономика
Минэкономразвития ожидает рост цен на непродовольственные товары к концу года
06:00
Экономика
Политолог Журавлев: Критика «Северного потока — 2» со стороны Европа — способ торговаться
05:52
Общество
Диетолог Кушнир рассказала о полезных свойствах йогурта при регулярном употреблении
05:47
Происшествия
Три ребенка пострадали при взрыве газа в селе Кантышево
05:33
Политика
Guancha: Россия поставила на место США за угрозу выслать 300 дипломатов
05:28
Наука
Международная группа ученых нашла способ диагностики рака по выдоху
05:24
Технологии
Telegram сообщил о запуске коротких спонсируемых сообщений
05:23
Наука
Российские ученые модернизируют орбитальную систему наведения оружия
Все новости

Диетолог Кушнир рассказала о полезных свойствах йогурта при регулярном употреблении

  /   Обновлено: 08 октября 2021 05:52
Общество
Диетолог Кушнир рассказала о полезных свойствах йогурта при регулярном употреблении
freepik.com  /  master1305

Москва, 8 октября. Употребление йогурта способствует улучшению работы кишечника и пищеварения, так как этот молочный продукт содержит в себе использующиеся в качестве закваски лакто и бифидобактерии. Подробнее об этом рассказала диетолог-нутрициолог Наталия Кушнир.

В йогурте содержится высокий процент пробиотиков, витаминов и микроэлементов. Есть определенная норма их ежедневного употребления, однако далеко не все люди следят за этим показателем, что часто приводит к дефициту полезных веществ в организме.

«Вместе с йогуртом вы получите дозу легкоусвояемого белка. Есть разные йогурты: сладкие, кислые, натуральные с разным процентом жирности. Йогурты с наполнителями не подходят из-за высокого содержания простых углеводов. Лучше всего брать натуральный или греческий йогурт», — отметила Кушнир в интервью РИА Новости.

Йогурт стоит употреблять каждый день. Однако необходимо следить за качеством продукта. Если в нем большое содержание красителей, консервантов и ароматизаторов, то польза будет минимальной, добавила специалист.

Недавно диетолог Наталья Круглова опровергла миф о способности хлебных дрожжей провоцировать гниение в кишечнике. По ее словам, нет ни одной научной работы, доказывающей такое утверждение.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Диетолог Кушнир рассказала о полезных свойствах йогурта при регулярном употреблении
пробиотики йогурт диетолог микроэлементы наталия кушнир
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru