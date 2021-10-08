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Guancha: Россия поставила на место США за угрозу выслать 300 дипломатов

  /   Обновлено: 08 октября 2021 05:33
Политика
Guancha: Россия поставила на место США за угрозу выслать 300 дипломатов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 октября. США позволили себе немыслимую дерзость, предложив выслать из страны 300 российских дипломатов. К такому выводу пришли читатели китайского издания Guancha.

Несколько американских сенаторов ранее предложили президенту Джо Байдену выслать из страны российских дипломатов, если Москва не расширит количество дипломатических виз для американцев, работающих в посольстве США в России. МИД РФ в ответ заявил, что подобные инициативы могут привести к закрытию американских загранучреждений на российской территории.

Читатели Guancha возмутились поведением американских сенаторов, сравнив их с «бешеными псами». Россия же, по мнению китайцев, повела себя самым достойным образом, поставив США на место. Комментарии приводит «ИноСМИ».

«Почему некоторые сенаторы США кусаются как бешеные псы?» — спросил один из пользователей.

«Это так здорово, что все посольства и консульства США будут закрыты, ведь они — раковые опухоли любой страны!» — добавил второй юзер.

«Русские подали отличный пример другим странам, как поступать с заявлениями Америки», — отметил китаец.

Многие посчитали, что подобные действия со стороны американских сенаторов могут привести к разрыву отношений между США и Россией.

«Какая дерзость, так можно и до полного разрыва отношений дойти», — заключил пользователь.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал эмоциональным требование американских сенаторов. Он усомнился, что в Вашингтоне знают точное количество российских дипломатов, находящихся в США.

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