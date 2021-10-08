Международная группа ученых нашла способ диагностики рака по выдоху

Берлин, 8 октября. Группа специалистов исследовательского центра в Гархинге в Германии под началом россиянина Александра Аполонского выявила способ выявления онкологических заболеваний по выдоху.

Ученые проводили эксперименты в течение трех лет. Согласно их заключению, точность диагностирования составляет 95 процентов. Результаты научных изысканий опубликованы в материале журнала Scientific Report.

«Метод основан на том, что каждая биомолекула, которую мы выдыхаем, имеет свой уникальный спектр, так называемый отпечаток в диапазоне длин волн от 2,5 до 20 мкм», — заявил руководитель группы Аполонский.

В выдыхаемом воздухе, по словам ученого, содержатся легкие молекулы — метаболиты. По ним можно сделать вывод о здоровье организма. Исследователи смогли определить восемь спектральных диапазонов, которые различаются в выдохах полностью здоровых людей и больных раком. Оказалось, что у больного нет дополнительных молекул в выдохе, но регистрируется ярко выраженный дисбаланс метаболитов.

Недавно группой научных сотрудников НИИ глазных болезней был разработан новый прибор для выявления и лечения глаукомы. Изобретение будет представлено в ходе форума «Офтальмология и геронтология».