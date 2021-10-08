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Telegram сообщил о запуске коротких спонсируемых сообщений

  /   Обновлено: 08 октября 2021 05:24
Технологии
Telegram сообщил о запуске коротких спонсируемых сообщений
pixabay.com

Москва, 8 октября. Рекламные сообщения с жесткими требованиями модерации появятся в мессенджере Telegram. Об этом сообщил Telegram-канал «Лобушкин».

Спонсируемые сообщения будут содержать только текст, количество знаков котором будет ограничено 160 символами. Присутствие медиафайлов, ссылок и перевода строк в посте будет запрещено. Telegram установил более жесткие правила модерации, чем другие платформы.

«То есть формат избран очень комфортным, с расчетом на пользователя. Он выбран из-за большого интереса рекламодателей к платформе», — отметил автор канала.

Основатель Telegram Павел Дуров о правилах размещения рекламных сообщений в мессенджере рассказывал еще в 2020 году. Недавно программист также сообщал, что сервис ждет крупное обновление. За последний год приложение сильно изменилось, его перевели на 64-битный диапазон.

Более 70 миллионов пользователей ранее завели аккаунты в Telegram. Это произошло на фоне сбоя в работе Facebook.

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