Telegram сообщил о запуске коротких спонсируемых сообщений

Москва, 8 октября. Рекламные сообщения с жесткими требованиями модерации появятся в мессенджере Telegram. Об этом сообщил Telegram-канал «Лобушкин».

Спонсируемые сообщения будут содержать только текст, количество знаков котором будет ограничено 160 символами. Присутствие медиафайлов, ссылок и перевода строк в посте будет запрещено. Telegram установил более жесткие правила модерации, чем другие платформы.

«То есть формат избран очень комфортным, с расчетом на пользователя. Он выбран из-за большого интереса рекламодателей к платформе», — отметил автор канала.

Основатель Telegram Павел Дуров о правилах размещения рекламных сообщений в мессенджере рассказывал еще в 2020 году. Недавно программист также сообщал, что сервис ждет крупное обновление. За последний год приложение сильно изменилось, его перевели на 64-битный диапазон.

Более 70 миллионов пользователей ранее завели аккаунты в Telegram. Это произошло на фоне сбоя в работе Facebook.