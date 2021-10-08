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Российские ученые модернизируют орбитальную систему наведения оружия
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Российские ученые модернизируют орбитальную систему наведения оружия
wikipedia.org  /  Bin im Garten

Москва, 8 октября. Проектирование высокоэллиптических и малых навигационных спутников системы ГЛОНАСС начинаются в РФ. Об этом заявил генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева» Николай Тестоедов.

ГЛОНАСС является спутниковой системой определения координат, которая схожа с американской GPS, китайской BeiDou и европейской Galileo. Данные, получаемые от систем, используют в военных целях. В частности благодаря координатам с орбиты управляется высокоточное оружие, беспилотная авиация и обеспечивается оперативность войск.

«Создание (высокоэллиптического. — Прим. ФАН) сегмента включено в подпрограмму ГЛОНАСС программы "Космическая деятельность России до 2030 года". Готовится контракт, прописываются тактико-технические требования на систему и космические аппараты. Рассчитываем, что финансирование работ начнется в этом году», — сказал Тестоедов.

Недавно американский бизнесмен и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что скорость раздаваемого интернета с космических спутников Starlink будет близка к световой. Причиной такой передачи данных Маск считает отказ от наземных станций в рамках проекта.

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оружие спутник глонасс
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