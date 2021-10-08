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Yahoo News Japan: русские обогнали Тома Круза в съемках фильма в космосе
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Yahoo News Japan: русские обогнали Тома Круза в съемках фильма в космосе
Общество
Yahoo News Japan: русские обогнали Тома Круза в съемках фильма в космосе
energia.ru  /  Пресс-Центр РКК Энергия

Токио, 8 октября. Россия снова стала первой в космосе, отправив на орбиту киноэкипаж. Об этом сообщили японские издания.

Японская государственная телерадиокорпорация NHK объявила, что «Россия снова обошла всех в космической гонке». Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко после ускоренной четырехмесячной подготовки отправились в космос. Старт ракеты-носителя «Союз-МС19» состоялся 5 октября с космодрома Байконур. Киноэкипажу предстоит за 12 дней снять первый художественный фильм на орбите.

NASA накануне также заявляло, что планирует снять в космосе кинокартину с участием популярного актера Тома Круза. Однако Россия снова опередила США.

«Русские обогнали-таки Тома Круза! Для съемок русского блокбастера на МКС полетела российская красавица-актриса, играющая главную роль в большом космическом сериале», — написал крупнейший японский информационно-новостной сайт Yahoo News Japan.

Читатели издания восхитились достижениями России и посоветовали Тому Крузу не унывать. Они отметили «высокий уровень развития российских космических технологий», которые позволили обычным людям отправиться в космос.

Западные пользователи Сети ранее также положительно отозвались о полете российского киноэкипажа на МКС. Они заметили, что в Москве нет равных в космической отрасли.

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россия япония фильм
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