Yahoo News Japan: русские обогнали Тома Круза в съемках фильма в космосе

Токио, 8 октября. Россия снова стала первой в космосе, отправив на орбиту киноэкипаж. Об этом сообщили японские издания.

Японская государственная телерадиокорпорация NHK объявила, что «Россия снова обошла всех в космической гонке». Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко после ускоренной четырехмесячной подготовки отправились в космос. Старт ракеты-носителя «Союз-МС19» состоялся 5 октября с космодрома Байконур. Киноэкипажу предстоит за 12 дней снять первый художественный фильм на орбите.

NASA накануне также заявляло, что планирует снять в космосе кинокартину с участием популярного актера Тома Круза. Однако Россия снова опередила США.

«Русские обогнали-таки Тома Круза! Для съемок русского блокбастера на МКС полетела российская красавица-актриса, играющая главную роль в большом космическом сериале», — написал крупнейший японский информационно-новостной сайт Yahoo News Japan.

Читатели издания восхитились достижениями России и посоветовали Тому Крузу не унывать. Они отметили «высокий уровень развития российских космических технологий», которые позволили обычным людям отправиться в космос.

Западные пользователи Сети ранее также положительно отозвались о полете российского киноэкипажа на МКС. Они заметили, что в Москве нет равных в космической отрасли.