Пожар на Амурском газоперерабатывающем заводе попал на видео

Благовещенск, 8 октября. Огненный факел поднялся в небо после взрыва на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). Об этом свидетельствует видео с места происшествия.

Спасатели пытаются справиться с горением газа. На предприятия проводится эвакуация сотрудников. Руководство завода заявило, что держит ситуацию под контролем, а сирены эвакуации срабатывают при любом техническом сбое, поскольку этого требуют правила безопасности.

Завод располагается в Свободненском районе Амурской области. Предварительно установлено, что в результате происшествия никто не пострадал. Согласно одной из версий, горит детонатор, который представляет собой устройство для преобразования внутренней энергии газа в механическую.