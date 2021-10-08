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Пожар на Амурском газоперерабатывающем заводе попал на видео
Происшествия
Пожар на Амурском газоперерабатывающем заводе попал на видео
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Благовещенск, 8 октября. Огненный факел поднялся в небо после взрыва на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). Об этом свидетельствует видео с места происшествия.

Спасатели пытаются справиться с горением газа. На предприятия проводится эвакуация сотрудников. Руководство завода заявило, что держит ситуацию под контролем, а сирены эвакуации срабатывают при любом техническом сбое, поскольку этого требуют правила безопасности.

Завод располагается в Свободненском районе Амурской области. Предварительно установлено, что в результате происшествия никто не пострадал. Согласно одной из версий, горит детонатор, который представляет собой устройство для преобразования внутренней энергии газа в механическую.

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